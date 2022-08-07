Семьи с детьми-инвалидами поддерживают в Тюменской области

В Тюменской области запущен инновационный социальный проект (Комплекс мер) по повышению жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В проекте принимают участие региональные организации социального обслуживания, среди которых Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Специалисты центра в рамках проекта организовали комплексную онлайн-поддержку и сопровождение "Реабилитация онлайн" - для родителей детей-инвалидов с нарушениями зрения и сенсорными нарушениями ежемесячно Центр медицинской и социальной реабилитации Пышма - Центр медицинской и социальной реабилитации Пышма (centrpyshma.ru).

В формате конференц-связи на платформе Zoom проводятся онлайн-лекции и консультирование родителей детей с сенсорными нарушениями. На официальном сайте центра "Пышма" во вкладке "Реабилитация онлайн" расписание онлайн-лекций обновляется.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.