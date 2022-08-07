Услуги зарубежного туризма больше всего дорожают в Тюменской области

Жителям Тюменской области предоставили платные услуги на сумму 59 млрд 129,3 млн рублей. Таковы последние данные Тюменьстата за январь-май 2022 года, с которыми ознакомился Вслух.ру.

Причем если в первые три месяца общая сумма превысила 11 млрд рублей в месяц, то в апреле и мае — стабильно больше 12 млрд рублей.

Для сравнения: за тот же период прошлого года объем составил 53 млрд 766,7 млн рублей.

Интенсивнее всего дорожают услуги зарубежного туризма. По сравнению с маем 2021 года они подорожали на 50,9%, а по сравнению с апрелем 2022 года — на 9,9%.

На втором месте - услуги организаций культуры, где прирост за год составил 16%. Бытовые услуги подорожали на 15,3%, пассажирские — на 11,1%, медицинские — на 9,9%, образовательные — на 8,6%.

Жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, по итогам мая за год подорожали на 2,8%. Однако напомним, что с 1 июля 2022 года для жителей Тюмени коммуналку подняли на 14,9% для необходимой реализации инвестпрограмм "Тюмень Водоканала" и УСТЭК. Горожанам напоминают о возможности получить субсидии, если коммунальные платежи превышают 20% от семейного дохода.