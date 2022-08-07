Полезные привычки поддерживают тюменские физкультурники

День физкультурника, в этом году пройдет 13 августа. Тюменские физкультурники могут принять участие в подготовке к нему уже сейчас.

В преддверии этой даты городской департамент по спорту и молодежной политике приглашает горожан принять участие в конкурсе "Завтрак чемпиона".

Участникам нужно приготовить полезный и вкусный завтрак, снять этот процесс на видео и поделиться в сообществе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени во "ВКонтакте".

Организаторы подведут итоги конкурса 12 августа и выберут трех победителей: самый активный участник (наибольшее количество видео), самый креативный завтрак, самый полезный завтрак.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.