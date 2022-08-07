В Тюмени насчитывается более 130 000 почтовых ящиков

Согласно статистических исследований, в частных и многоэтажных домах областного центра в настоящее время находится около 130 тысяч почтовых ящиков – это в два раза меньше, чем у наших соседей из Челябинска, но в половину больше, чем в Кургане.

Сегодня почтовые ящики и вообще почтовые отправления не столь популярны, как еще 10 лет назад. Тем более пандемия заставила весь мир уйти в онлайн, многие там и остались. Но представители старшего поколения не могут представить себе жизнь без газет, журналов, и даже письма – настоящие бумажные письма, еще пишут, отправляют и читают.

Современные почтовые ящики, предназначенные для сбора корреспонденции, в России синего цвета. Они оборудованы надёжными системами защиты и удобным механизмом выемки писем. В Тюмени и области сегодня установлено около одной тысячи таких почтовых ящиков. Выемка писем производится два раза в день по расписанию, после чего корреспонденцию отправляют в сортировочные и логистические центры.

– Сейчас письма и открытки можно отправить не только через почтовый ящик, но и принести в отделение Почты или вызвать курьера. Ежемесячно в Тюмени и Тюменской области сотрудники Почты России обрабатывают порядка 2,5 млн письменной корреспонденции. Развиваются и постоянно совершенствуются цифровые почтовые сервисы: письма теперь можно оцифровать, марки заменить QR-кодом, а заказные письма получать в электронном виде, – рассказывает пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Историки считают, что прообразом ящика для писем был старый деревянный башмак, который португальский путешественник Жоао ди Нова нашёл на дереве в бухте Моссел Бей. В башмаке было послание – сообщение о кораблекрушении. Официальный почтовый ящик в привычном для нас виде появился в Лондоне в августе 1858 г. – эту дату и принято считать в мире официальным Днём рождения, сообщает Тюменская область сегодня.