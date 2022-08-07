Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат, рассказали тюменцам

Подарочный сертификат – универсальный презент на случаи, когда не знаешь, чем порадовать человека на день рождения или другой праздник. Иногда при его покупке продавцы предупреждают, что вернуть его нельзя. Но так ли это?

Как рассказал адвокат Алексей Арабаджи, с юридической точки зрения вернуть такой презент магазину можно.

- По мнению Верховного суда РФ, такой сертификат является авансом будущей оплаты товара, а приобретение сертификатов на оплату товара (тех самых подарочных карт), а также купля-продажа товаров с использованием подобных сертификатов регулируются нормами Закона о защите прав потребителей, - рассказал он. - Если вы решили вернуть деньги за подарочный сертификат, то позиция Верховного суда будет ключевой в случае возникновения спора с продавцом.

Получить деньги обратно вправе как тот человек, кто покупал сертификат, так и тот, кто получил его в подарок (он тоже считается потребителем по смыслу Закона о защите прав потребителей). Кроме того, магазин не вправе отказать в возврате денег, если у вас нет чека.

Если человек не хочет пользоваться оплаченным сертификатом, то у магазина возникает так называемое неосновательное обогащение: аванс-то он получил, а товар (услугу) не предоставил. В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ магазин обязан вернуть денежные средства, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.