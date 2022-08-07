Высокие технологии в диагностике онкозаболеваний применяются в Медгороде

Для достоверной диагностики рака специалисты тюменского Медицинского города используют визуализирующие исследования. Рентген, МРТ, КТ, ПЭТ крайне важны для принятия клинических решений, включая лечение и дальнейшее отслеживание пациентов.

МРТ скрининг позволяет различать ткани с точностью до миллиметра. На снимке специалисты могут увидеть локализацию очага опухоли, ее размер и возможные структурные изменения в окружающих тканях.

Недавно с помощью МРТ врачи-рентгенологи Медгорода опровергли наличие злокачественной опухоли у пациента, обратившегося за дообследованием.

Пациент жаловался на затрудненное мочеиспускание, боли в пояснице, а также на частые эпизоды пиелонефритов с обеих сторон за последние более пятнадцати лет. В один из эпизодов обострения пиелонефрита, пациент был доставлен на скорой в больницу, где УЗИ выявило подозрение на наличие опухоли левой почки с инвазией чашечно-лоханочной системы.

"Пациент в плановом порядке попал на консультацию врача-уролога в Медицинский город, а затем был направлен на МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием", — рассказал врач-рентгенолог Алексей Гаврилов.

Результаты исследования позволили диагностировать достаточно редкое заболевание - болезнь Ормонда. Последующий междисциплинарный консилиум установил, что данных о наличии злокачественной опухоли нет. Пациенту был составлен план лечения, исходя из поставленного диагноза, уточнила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города.