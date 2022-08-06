Тюменские соцработники обсуждают особенности работы с "трудными" семьями

Двадцать специалистов из учреждений социального обслуживания населения Юргинского, Омутинского, Казанского, Абатского, Ялуторовского, Ишимского районов, города Ялуторовска обсудили тему "Практика работы с алкоголизированной семьей". Они приняли участие в практическом семинаре, организованном специалистами Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское.

В рамках проекта "Студия арт-терапии" прошли интерактивные занятия, на которых участники рассмотрели особенности формирования алкогольной зависимости, методики и способы мотивации на лечение, работу со специалистами учреждений социального обслуживания населения, принципы и правила работы с созависимыми арт-терапевтическими методами.

С первого сентября 2022 года, студия планирует проводить выездные мероприятия, которые будут направлены на работу с подростками, проявляющими агрессию по отношению к сверстникам, детьми, которые подвергаются жестокому обращению.

По материалам департамента социального развития Тюменской области