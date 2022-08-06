У жителей дома по ул. Монтажников, 16 обновят двор

Продолжается благоустройство дворовой территории на ул. Монтажников, 16 в Тюмени. Работы ведутся на площади 11 тыс. кв метров, срок сдачи объекта - октябрь 2022 года. Жители получат спортивную и три игровые площадки для детей разных возрастов, более 70 парковочных мест и обновленное освещение.

С ходом работ глава города Руслан Кухарук ознакомился во время рабочей поездки по объектам благоустройства Восточного административного округа 5 августа. Директор управляющей компании Ирина Летаева рассказала, что в настоящее время идет ремонт входных групп многоквартирного дома.

По ее словам, во дворе максимально сохранены зеленые насаждения. Еще одним центром притяжения обновленного двора станет ель, Ирина Летаева отметила, что к празднованию Нового года жители дома совместно украсят ее.

В настоящее время работы на объекте, начавшиеся 15 апреля, выполнены на 63%. Запланированный срок сдачи - 21 октября, сообщила Тюменская линия.