Как воспитывать щенка, рассказали тюменцам

Часто владельцы собак жалуются - питомцы грызут обувь. Конечно, если щенок покушается на ваши ботинки, это не значит, что он сознательно пытается причинить вред, мстит или вредничает. Причины подобного поведения у животного могут быть разные. На первом месте стресс, страх и недостаток общения. Последнее особенно касается щенков с большим запасом энергии, которую они не успевают потратить на прогулке. Как от этого отучить щенка?

- Схватил щенок ботинок, говорите "Фу!", идете за ним, наступайте на конец веревки, подтягивайте, но не дергайте малыша к себе, берите ботинок и повторяйте: "Фу!", - подсказывает, как надо действовать ветеринар Лилия Макеева. - Удерживайте ботинок в руке, но не вырывайте из пасти, щенок должен сам выплюнуть обувку. Хвалите щенка, но продолжаете удерживать, чтобы ботинок лежал перед ним. Если питомец снова пытается ухватить обувь, опять произносите "Фу!". Чаще всего портить вещи начинают щенки, когда у них начинаются резаться зубы. Если вовремя не подкорректировать поведение, то плохая привычка останется на всю жизнь.

Кинологи рекомендуют предложить питомцу пару туфель в качестве игрушки, как только он увлечется, пресечь процесс. И важно не просто сказать "Фу!" или "Нельзя!", но и дать взамен разрешенную игрушку. Таким образом, игра не будет нарушена, а щенок сможет выплеснуть накопившуюся энергию, уточнили в Мегатюмень.