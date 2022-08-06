Выставку предметов времен СССР организовали богандинские умельцы

Идея собирать экспонаты, посвященные недалекому, но знакомому всем прошлому, "Умелицы" начали примерно год назад. Предложение коллекционировать старые вещи, которые "жалко выбросить", возникла у одной из участниц клуба. Первыми в экспозиции, объединенной под названием "Мы рождены в СССР", появились денежные купюры. Выяснилось, что внуки и внучки смотрят на эти предметы с огромным интересом. Бросили клич в социальных сетях, к делу подключились члены местного Совета ветеранов и жители всего Тюменского района – много экспонатов из сел Богандинское и Княжево, поселка Московского и, конечно, поселка Богандинского.

Так и собралась коллекция – сегодня в музейной комнате порядка трехсот предметов, а с мелкими – больше тысячи. Комсомольские билеты, открытки, семейный и дембельский альбомы, пластинки, люстра, вилки и ложки, набор для лепки пельменей, весы, арифмометр, чемодан, школьная форма, школьные тетрадки, походная фляга, ситечко, керосиновые лампы, гармошка, стиральная доска, швейные машинки и утюги.

Для каждого экспоната, как положено, созданы карточки с названием и датой выпуска.

Клуб "Умелицы", в котором сегодня 12 активных членов, славится и другими занятиями. Мастерицы создают творческие работы из бисера, ниток и остатков тканей. Есть у клуба и своя газета, в которой они с удовольствием делятся кулинарными рецептами и советами по хозяйству со своими земляками.