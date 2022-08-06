Тюменцы стали больше тратить на непродовольственные товары

Жители Тюменской области потратили в магазинах 193 млрд 162,7 млн рублей. Пик шопинга пришелся на март, когда оборот составил 41 млрд 782,9 млн рублей. Однако в апреле и мае он вернулся на уровень февраля, когда на кассах оставляли более 37 млрд рублей. Последние данные по розничному рынку за пять месяцев 2022 года обнародовал Тюменьстат. С цифрами ознакомился Вслух.ру.

Важно отметить, что большая часть расходов приходится на непродовольственные товары: в январе-мае их доля составила 100 млрд 463,4 млн рублей, тогда как продовольственная оценена на 92 млрд 966,4 млн рублей.

Есть и еще одна тенденция: тюменцы стали меньше тратить денег на продукты (18 млрд 280,4 млн в апреле, 18 млрд 121,7 млн — в мае), зато больше — на непродовольственные товары (19 млрд 039,3 млн и 19 млрд 659,8 млн рублей соответственно).

В 2021 году оборот розничной торговли в Тюменской области составил 178 млрд 460,9 млн рублей: более 83 млрд продовольственные и 95 млрд 460,1 млн — непродовольственные товары.