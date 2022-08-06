Семейный фестиваль проекта "#ПАПАТУТ" пройдет в Ишиме

7 августа в Ишиме состоится семейный фестиваль #ПАПАТУТ". Мероприятие пройдет с 14:00 до 18:00 в Фестивальном парке. Участники проекта поборются за статус "Семья года", а любой желающий сможет посетить образовательные лекции и мастер-классы по разным направлениям.

Ишимские семьи, участвующие в проекте "#ПАПАТУТ" будут соревноваться в пяти номинациях: "Папа медийный", "Папа спортивный, "Папа творческий", "Супер-папа" и "Папа-мастер". Семья, которая наберет максимальный суммарный балл по всем номинациям, получит звание "Семья года".

— В 2021 году "#ПАПАТУТ" стал местом, где семьи вспомнили о важности совместного времяпрепровождения, поделились своими семейными ценностями и традициями. Поэтому в этом году решили сделать более масштабный проект, в формате семейного фестиваля. Мы хотим показать семьям города, как можно проводить совместный досуг, а также чтобы родители больше уделяли времени своим детям, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Мультицентр "Моя территория" организует для ишимцев интерактивные зоны для семей, различные активности от развивающих и развлекательных организаций. Среди всех участников фестиваля будет разыграна путевка в детский спортивно-оздоровительный лагерь "Дружба" и другие подарки от партнеров проекта, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.