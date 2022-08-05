Тюменская область отправила на службу в СВ РФ еще 30 контрактников

15:51 05 августа 2022
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Тридцать военнослужащих региональных подразделений "Тобол" и "Тайга" проводили из Тюмени для боевого слаживания на один из полигонов ВС РФ, в числе добровольцев две женщины, они будут служить в медподразденениях. 

"Парни мотивированные, более 75% имеют боевой опыт", отметил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, а начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко пожелал военнослужащим "удачи, здоровья и успехов при выполнении сложных боевых задач".

Тюменская область формирует инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и артиллерийский дивизион "Сибирь". Заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет, заявления принимает военкомат. По словам областного военкома, в день "поступает от 15 до 30 заявлений, но не все проходят отбор, потому что есть медицинские показания, есть люди, которые по возрасту не могут служить".

Теги: ВС РФ , контрактники , Минобороны РФ
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