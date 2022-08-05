Евгений Заболотный: межвузовский кампус поможет создать особую атмосферу для развития образования и науки

Межвузовский кампус в Тюмени даст возможность комфортно учиться студентам и работать преподавателям, тем самым создав особую атмосферу для развития образования и науки. Об этом заявил председатель Тюменской городской думы, доктор исторических наук, профессор Евгений Заболотный.

Он отметил, что в Тюмени давно существует студенческий кампус городского типа с расположенными в разных местах зданиями и огромной материальной базой всех вузов. По его мнению, новый проект необходимо рассматривать как часть уже действующего университетского кампуса.

"Для успешной реализации проекта нам нужно взглянуть на перспективу и четко представить университетское образование в Тюмени не только в этом, но и в следующем столетии. Мы должны понимать, какая база сегодня накоплена у наших университетов и чего не достаёт для того, чтобы образование и наука сделали рывок вперед. Хорошо узнав болонскую систему образования, многим стало понятно, что возвращение к фундаментальному университетскому образованию жизненно необходимо для нашей страны", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Председатель Тюменской городской думы предложил определиться и с территорией будущего кампуса, рассмотреть большую часть левого берега Туры для поэтапной реализации проекта.

"С одной стороны, возможно, соединить новый кампус с жилым комплексом "Вознесенский" в сочетании с его достойной архитектурой, а с другой - продлить до Заречного парка. Сегодня в повестке дня должны стоять и логистические решения, как все будет работать в городе с учетом сложившейся материальной базы вузов", - сказал Евгений Заболотный.

Он отметил, что многие годы высшее образование в Тюмени развивалось в основном в приспособленных помещениях, и сегодня в городе нет здания университета, которым горожане могут гордиться и показывать гостям.

"Если говорить о ТюмГУ, то его корпус на улице Перекопской, 15а – типовое школьное здание, Институт гуманитарных наук – бывшая больница, Институт государства и права – приспособленный торговый центр. А специально построенные под университеты здания, надо признать, не выдержали испытание временем. Надеюсь, возводимый корпус ТюмГУ на улице Республики как-то исправит ситуацию. Поэтому в новом кампусе я бы хотел, прежде всего, видеть Храм образования и науки - поистине достойное университетское здание. А об его наполнении должны говорить специалисты, в зависимости от направлений университетского образования и с пониманием того, что в будущем возможна их трансформация", - уточнил Евгений Заболотный.

Еще одной темой для обсуждения он обозначил нехватку современных студенческих общежитий. По мнению председателя гордумы, этот вопрос нужно решать, не забыв при этом пустить под бульдозер отслужившие свой век общежития в районе улицы Мельникайте.

"Нам необходимо пристально взглянуть на опыт коллег по реализации проектов кампусов, изучить их достижения и использовать в Тюмени. Уверен, у нас все получится, и этот проект будет радовать своей архитектурой, качеством и продуманностью не одно поколение, прежде всего, студентов и профессоров, а вместе с ними и всех тюменцев, ведь университеты традиционно выполняют роль общественно значимых пространств", - подытожил Евгений Заболотный.