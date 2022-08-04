Сплошные проверки водителей в пятницу пройдут на дорогах Тюменского района

17:01 04 августа 2022
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Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут 5 августа на территории Тюменского района, в них примут участие инспектора ДПС, сотрудники технадзора и пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России "Тюменский", а также кинологической службы УМВД России по Тюменской области.

В текущем году на дорогах Тюменского района произошло 17 ДТП с участием нетрезвых водителей, в них 1 человек погиб и 27 травмированы, отмечают в областной ГИБДД.

Теги: водители , ГИБДД , проверки
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