Для родителей спортивных детей придумали конкурс

Многие родители, приводя ребенка в спортивную секцию, коротают часы, сидя на лавочке, в машине, прогуливаясь по магазинам. Между тем, это время они тоже могут посвятить спортивным занятиям. Как раз на привлечение взрослых к тренировкам вместо ожидания и направлен ежегодный конкурс "Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем".

Он проводится рамках проекта ФизкультРАСС в стране под эгидой Минспорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" и нацпроекта "Демография". Его участниками станут спортивные, образовательные учреждения и муниципальные образования. В проект по всей стране планируется привлечь не менее 4 000 сопровождающих взрослых из 43 регионов страны.

Особое внимание в этом году организаторы уделяют семьям. Им также предлагают посоревноваться между собой за выход в финал в личном зачете. Рейтинг выстраивается по количеству набранных баллов за самостоятельные тренировки. Трем самым активным семьям в каждом из 43 регионов будут вручены индивидуальные призы и памятные грамоты.

У Тюменской области уже есть опыт успешного участия в конкурсе. Так, в областной столице участниками проекта являлись три учреждения дополнительного образования Тюмени: детско-юношеский центр "Авангард", центр развития "Контакт" и спортивная школа "Неге". Пока дети занимались с педагогом, родители имели возможность бесплатно заниматься фитнесом, суставной гимнастикой, йогой, зумбой, скандинавской ходьбой.

В общей сложности за последние два года участниками проекта "Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем" стали 139 учреждений из 59 регионов страны, к нему привлекли более 10 000 сопровождающих взрослых.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 31 октября. Победителей назовут в ноябре.