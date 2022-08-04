Тюменская областная научная библиотека пригласила к себе ребят из ДНР и ЛНР

В Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича Менделеева пройдет образовательная встреча для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Сегодня ребята посетят лекцию об истории Тюмени и экскурсию по библиотеке. На интерактивном уроке гости совершат путешествие в многовековую историю Тюмени. Участников ознакомят с архитектурой, знаменитыми личностями, а также легендами и тайнами областной столицы. Слушатели узнают факты из биографии купцов – значимых деятелей города, которые стояли у истоков его развития. Познакомятся с научными открытиями, сделанными в Тюмени, а также узнают, какой царь посещал "столицу деревень".

После лектория участники отправятся на обзорную экскурсию по библиотеке. Ребята посетят читальные залы, познакомятся с электронным каталогом и современным техническим оснащением, посетят зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и редкий фонд, в котором увидят самую старую и самую маленькую книги из фондов Тюменской областной научной библиотеки, у всех будет возможность потрогать и полистать издания с золотым тиснением, в шелковых, бархатных и металлических переплетах.