Около тысячи детей обратились за помощью по телефону доверия в Тюменской области за полгода

Более 1 800 звонков на детский телефон доверия поступило за первое полугодие 2022 года в Тюменской области, около тысячи из них от детей, остальные - от взрослых, в числе актуальных тем - отношения в семье.

На 2022-2023 годы в Тюменской области утвержден комплекс мер, направленных на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, в их реализации участвуют 4 социально-реабилитационнных центра, 22 центра соцобслуживания населения, 468 образовательных организаций.

В Ишиме, Тобольске, селе Омутинском будет организовано мобильное бюро помощи семьям из отдаленных территорий. Аналогичная служба уже действует в Региональном центре "Семья".

В социально-реабилитационных центрах планируют запуск студии мультипликации, откроется "Школа замечательных родителей", в рамках которой будет проводиться работа с родителями, допустившими жестокое обращение с детьми.

Общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-12.