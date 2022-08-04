Тюменская область четвертая по тестированию на коронавирус в РФ

Тюменская область поднялась с пятой позиции на четвертую в рейтинге субъектов России по количеству исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.
В сутки в регионе выполняется около 4 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, с начала пандемии выполнено более 4 млн тестов. Телефон горячей линии по вопросам тестирования на COVID-19: 8-800-302-26-70. Операторы консультируют с 8:00 до 20:00.
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