Тюменская область четвертая по тестированию на коронавирус в РФ

Тюменская область поднялась с пятой позиции на четвертую в рейтинге субъектов России по количеству исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

В сутки в регионе выполняется около 4 тысяч лабораторных исследований на коронавирус, с начала пандемии выполнено более 4 млн тестов. Телефон горячей линии по вопросам тестирования на COVID-19: 8-800-302-26-70. Операторы консультируют с 8:00 до 20:00.