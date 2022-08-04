Тюменцы отправили гумпомощь детскому дому Краснодона

Тюменские молодогвардейцы 3 августа отправили фуру с гуманитарной помощью в Краснодон для воспитанников детского дома, вещи, продукты и школьные принадлежности горожане собирали месяц.

"Активисты "Молодой Гвардии" в течение месяца собирали от неравнодушных тюменцев предметы гуманитарной помощи. Жители сдали 350 книг, бытовую технику, школьные принадлежности и продуктовые наборы. Также в сборе приняли участие предприниматели. Они передали для воспитанников детского дома 135 пар обуви", - отмечают в "Молодой Гвардии".

"Мы должны помогать друг другу, наша задача сделать все возможное, что в наших силах, чтобы наладить мирную жизнь людей", — прокомментировал заместитель руководителя "Молодой Гвардии" Владимир Соколов.