В Тюменской области за сутки выявлено в три раза больше заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 186 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 194 062), днём ранее сообщалось о 54 новых случаях.

131 человек выздоровел (за весь период - 188 620); 28 детей заболели (из общего числа заболевших); под меднаблюдением остаются 1 013 человек. В больницах развёрнуто 43 койки? свободно - 20,9%.

4 038 лабораторных исследований проведено за сутки (всего 4 118 051).

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 250 079, полным курсом - 1 127 855.