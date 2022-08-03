Депутат гордумы вручила дипломы выпускникам института физкультуры ТюмГУ

В институте физкультуры Тюменского госуниверситета состоялся очередной выпуск молодых специалистов. Дипломы об окончании вуза получили 22 мастера спорта и 9 кандидатов в мастера по биатлону, лыжным гонкам, скалолазанию, настольному теннису и гиревому спорту.

В актовом зале собравшихся приветствовали директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Сергей Борисевич, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова и директор института физической культуры ТюмГУ Евгений Колунин.

"Вы стали дипломированными специалистами спортивной сферы. Вы обладаете прочными знаниями и сформировавшимися профессиональными навыками, которые чрезвычайно востребованы в организациях спорта и фитнеса. Желаю вам оставаться на всю жизнь в нашей отрасли, растить здоровые поколения горожан и приобщать тюменцев к здоровому образу жизни", - напутствовала коллег Наталья Проскурякова.