Жителям Донбасса, переехавшим в Тюменскую область, оказывают гумпомощь

Тюменское отделение Красного креста передаст гуманитарную помощь для граждан ЛНР, ДНР и Украины, прибывших в Тюменскую область.

На 2 августа за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 1020 жителей ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область. Из них 365 детей. В пунктах временного размещения проживают 129 человек.

Возможностью проживать в пунктах временного размещения пользуется лишь небольшая часть прибывших граждан и это в основном люди с детьми и граждане преклонного возраста. Остальные свое социально-бытовое устройство организуют самостоятельно.

Всем им оказывается содействие в решении возникающих проблем, специалисты помогают оформить заявление на материальную помощь из федерального бюджета, консультируют по разным вопросам, в том числе по трудоустройству. На материальную помощь из федерального бюджета (10 тысяч рублей) подано 677 заявлений, помощь уже предоставлена 541 человеку.

Жители ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывающие в Тюменскую область, могут обратиться за консультацией по телефону 122 (добавочный 3).