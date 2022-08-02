Росгвардейцы поблагодарили детей и женщин за слова поддержки и посылки

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тюменской области, участвующие в специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса поблагодарили земляков за поддержку.

"Спасибо вам огромное за оказанную заботу, внимание и поддержку! Очень приятно, что за тысячи километров у нас есть надёжные друзья. Уверены, с вашей поддержкой поставленные задачи будут обязательно выполнены, победа будет за нами", – сказано в видеописьме.

Ранее, в рамках всероссийских патриотических акций "Своих не бросаем" и "Zа наших", учащиеся и их родители, педагогические коллективы подшефных учреждений дополнительного, общего и высшего образования Тюменской области, инициативные граждане, а также представители регионального отделения "Союза женщин России", молодёжных и ветеранских общественных организаций собрали и отправили сотни писем и детских рисунков, более 200 коробок подарков для бойцов Росгвардии, выполняющих служебно-боевые задачи на Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.