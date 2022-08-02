Треть населения Тюменской области прошла диспансеризацию с начала года

С начала 2022 году 33% населения Тюменской области прошли медицинские профилактические мероприятия, сообщает информцентр регионального правительства.

Профилактические осмотры прошли 228 978 человек (15% населения, 52% от числа запланированных), из них дети – 178 958 (42% детского населения, 55% от числа запланированных), люди пенсионного возраста – 27 216 (12% населения старше трудоспособного возраста).

Диспансеризацию провели для 234 606 человек (15% населения, 57% от числа запланированных), в том числе 4 681 ребенок (1% детского населения, 75% числа запланированных) и 112 354 человека пенсионного возраста (49% населения старше трудоспособного возраста).

49 531 человек прошли периодические медицинские осмотры по месту работы (99% от числа запланированных).

49 527 человек (4,5% взрослого населения и 53% от числа запланированных) прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса.