Тюменский депутат поблагодарила пожарного за спасение людей

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева вручила жителю микрорайона Тура Вячеславу Копылову Благодарственное письмо.

Вячеслав Копылов работает в ГУМЧС по Тюменской области водителем пожарного автомобиля. В свой выходной день он оказался рядом с горящим домом №93 на улице Камчатской и помог пожилым людям семьи Зиневич выбраться из дыма и огня со второго этажа.

"Героический поступок тюменца будет примером для нашей молодежи. Это образец неравнодушия, достойный почета", – уверена Альбина Селезнева.

Вручение Благодарственного письма Вячеславу Копылову состоялось в рамках празднования Дня города на мероприятии "Мелодия тюменских сердец" .