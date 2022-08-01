 Тюменский депутат поблагодарила пожарного за спасение людей

Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева вручила жителю микрорайона Тура Вячеславу Копылову Благодарственное письмо.
Вячеслав Копылов работает в ГУМЧС по Тюменской области водителем пожарного автомобиля. В свой выходной день он оказался рядом с горящим домом №93 на улице Камчатской и помог пожилым людям семьи Зиневич выбраться из дыма и огня со второго этажа.
"Героический поступок тюменца будет примером для нашей молодежи. Это образец неравнодушия, достойный почета", – уверена Альбина Селезнева.
Вручение Благодарственного письма Вячеславу Копылову состоялось в рамках празднования Дня города на мероприятии "Мелодия тюменских сердец" .
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