Более 500 мероприятий проведут в честь Дня Тюменской области

Большинство событий, посвященных Дню области, пройдет 14 августа, в Тюмени в этот день празднование начнется на площади 400-летия Тюмени.

С 12:00 будет проходить выставка-ярмарка ремесленников "Земля умелых мастеров", в 18:00 начнется концерт с участием Таисии Повалий, Варвары, группы "Республика", Петра Дранги, Руслана Алехно и Глеба Матвейчука.

С 15 августа площадь 400-летия превратится в фестивальную площадку. Всю неделю здесь будет проходить "Земля больших людей FEST". Днем на экранах покажут фильмы о великих музыкантах, а вечером с Днем области жителей поздравят тюменские коллективы. Главным подарком фестиваля станет выступление Тюменского филармонического оркестра.