Житель Тюмени подарил детям ЛНР свою библиотеку

Александр Неверов во Дворец творчества и спорта "Пионер" передал для детей Краснодона свою домашнюю библиотеку - сотни книг отечественной и зарубежной литературы, собиравшихся на протяжении многих лет не одним поколением семьи.

"В советское время книги были дефицитом. Купить их было большой удачей. Поэтому в нашей семье они появлялись постепенно. Часть книг была приобретена еще моим отцом в Казахстане. Потом я покупал и жена. Так и накопилось порядка 400 томов. Эта библиотека пережила несколько переездов не только в разные города, но и страны. Большую часть книг мы не раз перечитали и на семейном совете решили, что для нас они уже послужили хорошо, пусть теперь приносят пользу молодежи", - поделился Александр.

Особенно ценной в переданной коллекции тюменец считает 12-томник "Венок славы", повествующий о Великой Отечественной войне в прозе, стихах и художественной публицистике.

В Тюменской области продолжается акция "Дети детям" по сбору художественной литературы для детей и подростков из ЛНР и ДНР. Желающие до 21 августа могут передать детям Донецкой и Луганской Народных Республик книги, сборники произведений, рассказы, сказки. Сбор проводится во всех муниципалитетах Тюменской области.

В Тюмени пункты приема работают по адресам:

- Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). График работы – ежедневно с 9.00 до 18.00.

- Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150). График работы – круглосуточно, без выходных.

- Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). График работы – в будни с 9.00 до 16.30.