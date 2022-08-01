В августе в Тюмени пройдет Казачий "Благовест"

XXIV фестиваль казачьей культуры "Благовест" развернется на набережной у "Конторы пароходства" 14 августа. Заявки принимаются до 7 августа, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Событие приурочено к году культурного наследия народов России и 78-й годовщине со дня образования региона.

"Фестиваль стал визитной карточкой казачества Тюменской области, принимая каждый год свыше 2000 участников, более 70 коллективов и отдельных исполнителей. Он наглядно иллюстрирует самобытность казачьей культуры и сохраняет ее уникальное богатое наследие", - подчеркнула помощник атамана отдельского казачьего общества региона Людмила Шабанова.

Заявки можно направить по адресу: ул. Пристанская, 3б (штаб отдельского казачьего общества Тюменской области) или по электронной почте: irenakhan9614@gmail.com, сообщила Тюменская линия.