Фрагмент космического камня, упавшего в 1903 году, изучают в Тюмени

Обломок метеорита показал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" показал преподаватель студии детской игрушки Святослав Шитов. Внеземное происхождение камня подтвердили все геологи, которые его видели. Осколок проверяли известный краевед Виктор Копылов и доктор геолого-минералогических наук, профессор Евгений Максимов.
– Метеорит, который упал под Тюменью, перед падением мог пролететь несколько тысяч километров вокруг орбиты Земли, а затем при падении на Землю преодолевал слои атмосферы и разрушался, накалялся до такого предела, что искрился всеми цветами радуги, – рассказал Святослав Шитов.
Обломки тюменского метеорита упали в районе ипподрома Тюмени и деревни Кулаково. Взрыв во время падения произошел в районе деревни Червишево между реками Цынга и Пышма. Метеорит ударился с такой силой, что пробил в земле воронку глубиной 4 метра.
Небольшой фрагмент метеорита нашел в 2017 году друг Святослава, который купил небольшой участок земли, на котором росли деревья. Во время рытья котлована для обустройства пруда на глубине 4 метра мужчина обнаружил необычный камень, который передал другу. Внимательно приглядевшись к камню, Святослав увидел оплавленную структуру металла и догадался, что это часть метеорита.
Обломок содержит железо, никель и металлы никелевой группы. По весу фрагмент тяжелей любого камня и металла, потому что имеет железокаменный состав. Челябинский метеорит гораздо легче тюменского, считает Святослав. Находкой заинтересовались сотрудники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, рассказал тюменец.
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