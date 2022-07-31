Тюменский ветеринар рассказал об особенностях дрессировки щенков

Хозяева часто мучаются вопросом: "Когда же можно начинать дрессировки?". По словам экспертов, оптимальный возраст – 2,5 – 3 месяца. Как правило, в этом возрасте щенков и забирают у заводчика.

- К этому времени щенки легко усваивают новую информацию и быстро обучаются, - комментирует опытный ветеринар Ирина Зотова. - Как только питомец привык к своей кличке и хорошо на нее откликается, можно приступать к базовым командам: "Ко мне", "Рядом", "Место", "Фу", "Сидеть", "Лежать". Но не нужно обучать всем командам сразу. Не забывайте поощрять лакомством. К 6 месяцам собака уже освоит команды, и на прогулке вам останется только закрепить полученный результат.

Специалисты рекомендуют дрессировать собаку лучше на улице. Место желательно подобрать спокойное и просторное. Важно, чтобы оно было знакомым для питомца. Поблизости не должно быть других животных, которые будут отвлекать собаку, уточнила Мегатюмень.