О методах профилактической работы рассказали тюменские автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД региона используют для привлечения внимания к вопросам детской безопасности самые разные методы.

В торгующих организациях, вблизи детских поликлиник, в детских садах сотрудники Госавтоинспекции организуют выставки детских удерживающих систем и проводят экспресс-уроки по правильному выбору детских удерживающих устройств для перевозки детей в автомобилях. Оперируя статистическими данными о ДТП, автоинспекторы доказывают родителям, что нахождение детей в салоне автомобиля, вне детских удерживающих устройств, в том числе на руках у родителей, небезопасно и может привести к печальным последствиям.

Учитывая увеличивающийся в летний период поток транзитного транспорта, на федеральных трассах в местах отдыха совместно с медицинскими работниками и представителями дорожных служб сотрудники ГИБДД проводят экспресс-консультации участников дорожного движения по правилам перевозки детей и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Водителей информируют об аварийно-опасных участках дорог, местах проведения дорожных работ и необходимости соблюдения скоростного режима движения.

В мероприятиях активно участвуют главы тюменских муниципалитетов, представители родительской общественности и волонтеры дорожной безопасности. В областном центре на протяжении всего летнего периода в мероприятиях с ГИБДД принимают участие волонтеры профильной смены "Детский дорожный дозор" из Отрядов Мэра. Накопленный опыт работы по безопасности дорожного движения более сотни подростков смогут передать своим сверстникам и учащимся младших классов уже в новом учебном году, рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.