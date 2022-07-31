Три спектакля в новом сезоне представит тюменский театр кукол

Тюменский театр кукол представит в новом сезоне, осенью обновлённые, абсолютно актуальные и самые ХРЮативные "Три поросёнка", увлекательный спектакль "Африкана-на-на" и новую красивую постановку "Щелкунчик".

Об этом Тюменской линии рассказали в региональном департаменте культуры.

Друзья театра из Санкт-Петербурга поставят на сцене Тюменского театра кукол "Дюймовочку" и "Приключения барона Мюнхгаузена".

"В Тюменском театре кукол за прошедший 76 сезон состоялось четыре премьеры: "Приключения звездного Цирколёта", "Когда оживают игрушки", "Песнь леса. Song of the forest, "Сказка про Царя Коварного и Вовку- пожарного". Все спектакли были тепло приняты зрителями и оставили положительные отклики", - отметили в департаменте.

В мае 2022 года Тюменский театр кукол принял участие в XIII Международном фестивале театров кукол "Муравейник" в Иваново, где показал спектакль "Гадкий утенок", который получил высокую оценку фестиваля.