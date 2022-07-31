Почему сохнут плодовые деревья после цветения, рассказали тюменцам

На форумах дачники обсуждают актуальную тему - плодовые и косточковые деревья начали внезапно сохнуть после цветения. Оказывается, это вертициллёзное увядание, сообщает АИФ-Тюмень.

- Самое коварное в этой болезни то, что инкубационный период может длиться несколько лет, - сообщил агроном Виктор Старцев. - Сохнущее дерево или кустарник к моменту появления видимых признаков ещё можно спасти, но предпринимать меры нужно срочно. Чаще всего болеют молодые растения в возрасте до 7 лет. Такое дерево без лечения погибает в течение года. Споры грибка, вызывающие вертициллёз находятся в почве и при рыхлении почвы в приствольном круге дерева могут попасть внутрь растения через повреждения на корнях. Поэтому надо аккуратно рыхлить почву и не вскапывать грунт вблизи дерева.

Если на дереве появились признаки болезни – опрыскайте его медным купоросом сразу после цветения. Ещё раз повторную обработку проводят, когда дерево полностью покроется листьями. Этот способ не помог и усыхание прогрессирует, то нужно использовать препараты Фундазол или Топсин. После обработки обрезать совсем сухие ветки и сжечь их – они тоже разносчики спор грибка.