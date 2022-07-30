Тюмень празднует 436-летие

Первый город Сибири сегодня отмечает 436 годовщину со дня образования.

"Дорогие друзья! Спасибо вам за любовь и преданность Тюмени, за ваш труд и заботу о благополучии нашего прекрасного города. Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра. Пусть растет и процветает наша Тюмень!" - обратился к горожанам глава Тюмени Руслан Кухарук.

Дата рождения Тюмени - 29 июля. Этот факт зафиксирован в летописях и задекларирован в Уставе города. Сегодня жителей и гости города ждут на многочисленных площадках с широкими гуляниями, спортивными и культурными мероприятиями. Подробности программы здесь.