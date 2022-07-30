Депутаты гордумы поздравляют тюменцев с Днем города

Человеческий капитал является главным достижением Тюмени, благодаря которому город стал крупным деловым центром с мощным интеллектуальным потенциалом, добрыми традициями и большими перспективами, считают депутаты Тюменской городской думы.

"Исторически нашему городу была определена важнейшая роль – положить начало освоению Сибири. На протяжении четырех веков он рос и развивался. Сегодня это крупный экономический, образовательный и научный, культурный центр с мощным интеллектуальным потенциалом, добрыми традициями и большими перспективами. Человеческий капитал – главное достижение Тюмени", - отмечает в поздравлении председатель гордумы Евгений Заболотный.

Особый стиль и колорит городу придает гармоничное сочетание современной застройки и исторических зданий, а благодаря развитию городской среды, в городе на Туре хочется жить, работать, растить детей и внуков, строить дальнейшие жизненные планы.

"Мы будем вместе беречь и развивать родную Тюмень, добиваться новых профессиональных побед и свершений, отстаивать добро и справедливость. Желаем вам крепкого здоровья, мира и простых человеческих радостей!" - обращаются депутаты к землякам.