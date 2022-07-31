Тюменские дачники могут удивить "Дарами природы" в ДК "Водник"

"Дары природы" со своего огорода могут представить тюменцы на тематической выставке. Заявки принимаются до 11 августа. 13 августа с 12.00 до 18.00 экспонаты будут представлены в ДК "Водник", который организует мероприятие. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Как сообщили Вслух.ру организаторы, в конкурсе предусмотрено несколько номинаций. За многообразие выставочных экспонатов отметят "Мастеров своего дела", самые большие или маленькие фрукты и овощи войдут в "Дачные рекорды". Оригинально оформленные букеты с элементами декора могут быть номинированы на "Цветочную фантазию".

Для самых необычных, редких и несвойственных нашей территории плодов и растений есть номинация "Тюменская экзотика". Кроме того, дачники и садоводы могут представить "Чудо-овощи" необычной формы и "Оригинальные композиции" из овощей, фруктов, природного материала.

Заявки присылать на электронный ящик dkvodnik@mail.ru. Экспонаты принимаются в "Воднике": ул. Судоремонтная 1а. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 45-93-44.