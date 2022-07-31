Специалист тюменского "Родника" приняла участие в профессиональном нетворкинге

Специалист тюменского областного реабилитационного центра "Родник" Ильзия Ибатуллина приняла участие в профессиональном нетворкинге "Профи. Мы".

Это форма совершенствования профессионального уровня для специалистов, которые работают с семьями, воспитывающих особенных детей. Организатором встречи стал тюменский Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Тема обсуждения специалистов - "Дети с ограниченными возможностями здоровья: профессиональная маршрутизация, создание поддерживающей среды". Встреча началась с утреннего комплимента "Кофе со смыслом" и экскурсии по центру "Семья".

Основная идея проекта - знакомство и развитие профессиональных связей между лидерами реабилитационных практик, ведущих работу с семьями воспитывающих детей ограниченными возможностями. Представитель ОРЦ "Родник" И. Ибатуллина познакомила коллег со структурой работы своего центра, вопросами документального сопровождения процесса реабилитации детей инвалидов, особенностью предоставления комплексных реабилитационных услуг. Профессиональный нетворкинг "Профи. Мы", позволил участникам познакомиться с коллегами из других учреждений, обменяться опытом и идеями, задать волнующие вопросы.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.