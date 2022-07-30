Тюменские автоинспекторы активизируют работу по безопасности детей

Госавтоинспекция Тюменской области и подразделения по делам несовершеннолетних региона проводят комплексное мероприятие "Безопасное лето", направленное на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.

Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми-пешеходами, а также ребятами, управляющими велосипедами и средствами индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса). Во дворовых территориях, на детских площадках и в местах массового нахождения детей дорожные полицейские проводят практические уроки, рассказывая о том, как безопасно дойти до детской игровой площадки, как правильно выходить из подъезда, пересекая домовой проезд, объясняют, как не попасть в опасные "дорожные ловушки" при переходе проезжей части по пешеходным переходам, где можно, а где нельзя передвигаться на велосипедах и самокатах.

В текущем году на дорогах Тюменской области на 7,2% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и на 9,8% - число пострадавших в них детей. В 194 ДТП погибли 2 ребенка и 219 получили различные травмы. Более 50% пострадавших в ДТП – дети-пассажиры, уточнила Госавтоинспекция Тюменской области.