За год население Тюменской области увеличилось на 5,2 тысяч человек

Более 13 тыс. граждан переехали из других регионов, 77 — из дальнего зарубежья.

Население Тюменской области стабильно растет. За год оно увеличилось на 5,2 тысяч человек. Сейчас в регионе проживает 1 млн 551,7 тыс. человек, сообщили Вслух.ру в Тюменьстате.

В январе-апреле в регион переехали 14 тыс. 848 человек. Основная часть — более 13 тысяч — прибыли из других регионов России. 1 тыс. 730 граждан — из стран СНГ, еще 77 граждан сменили место жительства в дальнем зарубежье в пользу Тюменской земли.

За 4 месяца в регионе родилось 5 тыс. 653 малыша. 2 тыс. 597 пар создали новые семьи. Год назад появилось на свет 5 тыс. 995 детей, сыграно 2 тыс. 107 свадеб.

С начала 2022 года управление ЗАГС Тюменской области зарегистрировало 8 тыс. 669 новорожденных. На свет появилась 91 двойня и две тройни. Самые популярные имена, которые дали новорожденным, - София и Артем.