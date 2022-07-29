Евгений Колтун и Леонид Окунев получили знаки "Почетный гражданин города Тюмени"

Удостоверения, знаки и ленты звания "Почетный гражданин Тюмени" Леониду Окуневу и Евгению Колтуну в торжественной обстановке накануне Юна города вручили мэр Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.
За присвоение званий "Почетный гражданин" заслуженному артисту России Леониду Окуневу и заслуженному тренеру по бодибилдингу в Тюменской области Евгению Колтуну депутаты гордумы проголосовали 1 июля. Всего в списке почётных граждан города на сегодня 55 человек.
"Все тюменцы – герои. Жить в этом суровом климате, оставаясь, по сути, опорным краем нашей страны – это дорогого стоит и является большой заслугой. Поэтому выбирать лучших из лучших всегда тяжело", - считает Евгений Заболотный.
Создатель и бессменный руководитель клуба "Антей" Евгений Колтун отметил, что испытывает гордость за себя и признательность коллективу за многолетнюю работу. Директор театра "Ангажемент" Леонид Окунев сказал, что ему приятно внимание общественности, а награждение "будет хорошо, в первую очередь для нашего театра".
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