Евгений Колтун и Леонид Окунев получили знаки "Почетный гражданин города Тюмени"

Удостоверения, знаки и ленты звания "Почетный гражданин Тюмени" Леониду Окуневу и Евгению Колтуну в торжественной обстановке накануне Юна города вручили мэр Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

За присвоение званий "Почетный гражданин" заслуженному артисту России Леониду Окуневу и заслуженному тренеру по бодибилдингу в Тюменской области Евгению Колтуну депутаты гордумы проголосовали 1 июля. Всего в списке почётных граждан города на сегодня 55 человек.

"Все тюменцы – герои. Жить в этом суровом климате, оставаясь, по сути, опорным краем нашей страны – это дорогого стоит и является большой заслугой. Поэтому выбирать лучших из лучших всегда тяжело", - считает Евгений Заболотный.

Создатель и бессменный руководитель клуба "Антей" Евгений Колтун отметил, что испытывает гордость за себя и признательность коллективу за многолетнюю работу. Директор театра "Ангажемент" Леонид Окунев сказал, что ему приятно внимание общественности, а награждение "будет хорошо, в первую очередь для нашего театра".