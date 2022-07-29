В День города на улицах Тюмени будут с утра до вечера идти концерты

Концертная программа в День города, 30 июля, в Тюмени продлится с утра до вечера.
Выступления артистов состоятся:
Центральная площадь, 12:00-21:00 — "Танцующий город";
Набережная реки Туры, 15:00-22:00 — "Город — это МЫ!" (22:00 — пиротехническая открытка, фейерверк;
Площадь 400-летия Тюмени, 12:00-22:00 — "Энергия города" (19:00-20:15 — выступление Вячеслава Бутусова);
Цветной бульвар, 12:00-19:00 — народное гуляние "Тюмень мастеровая";
Цветной бульвар (у цирка), 12:00-17:00 — детский фестиваль творчества "Парад талантов";
Гилевская роща, 12:00-17:00 — Городской фестиваль колокольного звона;
Сквер Депутатов, 13:00-19:00 — "Краски города";
Сквер Комсомольский, 13:00-19:00 — "Тюмень — это МЫ!".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru