В День города на улицах Тюмени будут с утра до вечера идти концерты

Концертная программа в День города, 30 июля, в Тюмени продлится с утра до вечера.

Выступления артистов состоятся:

Центральная площадь, 12:00-21:00 — "Танцующий город";

Набережная реки Туры, 15:00-22:00 — "Город — это МЫ!" (22:00 — пиротехническая открытка, фейерверк;

Площадь 400-летия Тюмени, 12:00-22:00 — "Энергия города" (19:00-20:15 — выступление Вячеслава Бутусова);

Цветной бульвар, 12:00-19:00 — народное гуляние "Тюмень мастеровая";

Цветной бульвар (у цирка), 12:00-17:00 — детский фестиваль творчества "Парад талантов";

Гилевская роща, 12:00-17:00 — Городской фестиваль колокольного звона;

Сквер Депутатов, 13:00-19:00 — "Краски города";

Сквер Комсомольский, 13:00-19:00 — "Тюмень — это МЫ!".