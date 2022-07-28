В Тюмени начались торжества в честь Дня города

Слова любви, уважения, благодарности и признательности Тюмени, со дня образования которой исполняется 436 лет, а также в адрес горожан благодаря котором растет и развивается город, звучали в четверг со сцены ДК "Нефтяник".

"Недавно Тюмень вошла в рейтинг самых быстрорастущих городов нашей страны. И вишенка на торте — стала обладателем первого места в федеральном рейтинге самых умных городов России с населением до миллиона. Мы идем к поставленной цели, чтобы каждый житель Тюмени на вопрос: "А как тебе город?" — с гордостью и уверенностью говорил: "Тюмень — самый лучший город в мире", — отметил в поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Словосочетание "любимая Тюмень" стало привычным. Мне кажется любовь к нашему городу есть в сердце каждого тюменца, кто приехал сюда работать, здесь получили образование, здесь создали свою семью. ... Любовь к городу напоминает отношение родному человеку. И мне кажется, что Тюмень, наша любимая, отвечает нам взаимностью. Кому-то она подарила в этом городе жизнь, кому-то сделала так, что человек встретил свою половинку, создал семью, кому-то дала возможность получить самое лучшее образование" - отметил глава города Руслан Кухарук.

"Вспоминая о прошлом, мы безусловно думаем о будущем. и говорим о том, что сегодня у нашей молодежи прекрасное будущее.... В год 50-летия вузовского образования в городе символично начинается строительство кампуса. Мы обязательно его построим, обязательно сделаем все для того, чтобы нашей молодежи жилось комфортно и выстраивалась их карьера", - почеркнул председатель гордум Евгений Заболотный.

Приветственные слова чередовались вручением грамот, благодарностей и наград заслуженным жителям города: врачам, учителям, работникам предприятий и организаций. В числе награждённых за заслуги перед городом Евгений Колтун и Леонид Окунев, ставшие в этому году по решению депутатов гордумы Почетными гражданами.

Ранее отмечалось, что День города будет широко отмечаться на всех площадках, ожидается, что участниками мероприятий станут около полумиллиона человек, с программой можно ознакомиться на сайте Дня города.