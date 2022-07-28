Бесплатные мастер-классы для детей и взрослых с ОВЗ проводят в Тюмени

С июля 2022 года по июнь 2023 года АНО "Центр комплексного сопровождения инвалидов "Содействие" реализует грант губернатора Тюменской области "Мастерская досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья" при поддержке Тюменской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Организаторы приглашают детей и взрослых принять участие в мастер-классах, которые будут проходить в центре "Содействие", регистрация здесь.

Ближайшие бесплатные мастер-классы пройдут в августе:

*Вокал, караоке - 4 августа в 16:00

*Изготовление украшений из поделочного камня - 6 августа в 12:00

*Обучение фотосъемке - 8 августа в 18:00

*ДПИ (изготовление поделок, композиций) - 10 августа в 14:00

*Изучение навыков игры на гитаре –17 августа в 16:00

*Нейрографика - 19 августа в 15:00

*Арт-терапия - по мере сбора группы.



"Проект направлен на социализацию людей с инвалидностью и дает возможность сформировать адекватное отношение к пониманию инвалидности, выстроить возможности личностного роста и дать уверенность", - отметил директор центра Андрей Толстов.



Мастер-классы будут проводить специалисты центра и высококвалифицированные приглашенные мастера: Евгений Шаров - профессиональный фотограф, член Союза Журналистов РФ; Ольга Мальцева - психолог высшей категории; Ольга Кутузова - инструктор нейрографики, эстетический коуч.

По результатам проекта будет проведено итоговое мероприятие, на котором участники покажут свои достижения и успехи.