Аграрный университет приглашает тюменцев заглянуть в эко-ферму

Фото - Управление по информационной политике вуза

Народное гуляние "Тюмень мастеровая" развернется в эту субботу на Цветном бульваре, Аграрный университет приглашает тюменцев посетить "Крестьянское подворье" с эко-фермой, где можно увидеть кроликов, кур, уток, цесарок, гусей, коз и овец.

На празднике сотрудники ГАУ Северного Зауралья проведут мастер-классы "Веселый мельник" и "Лесопилку "Дружба"", а для самых маленьких будет проведена арт-затея "Раскрась питомца". Сделать яркие кадры можно будет в фотозоне "Изба" и "Банька" и купить полезную и вкусную сдобу на основе рецептур, разработанных специалистами и студентами вуза на хлебном базаре, сообщает Управление по информационной политике вуза.