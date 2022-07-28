Журналисты и блогеры рассказали, что хотят видеть в межвузовском кампусе Тюмени

Очередная фокус-группа по наполнению межвузовского кампуса в Тюмени прошла в Конторе пароходства в среду, участие в обсуждении темы пришли сотрудники СМИ и блогеры.

За два часа участники ответили на три вопроса: что должно быть в кампусе, чего быть не должно и как его сделать уникальным.

Идеи высказывались разные. Многим понравились предложения об экологичности среды: дендрарий, оранжерея, больше зелени, минимум бетона и асфальта. Бесплатные вода и WI-FI. площадки для занятий спортом, детские игровые зоны. Не должно быть агрессивной рекламы и политагитации.

Уникальность проекта участники опроса видят в необычной архитектуре здания, создании обсерватории, создании производственных и опытных площадок, где будущие специалисты могли б получить первый трудовой опыт, а еще возможность проходить в кампусе альтернативную службу. В числе необычных предложений - верёвочный мост через Туру и/или фуникулер, стеклянный тоннель по дну реки с выходом на противоположный берег, беспитлотники-трансферы. Ну и, конечно же, пригласить Владимира Владимировича Путина на открытие кампуса.

"Это уже 14 фокус-сессия, в целом планируется около 30 таких встреч. Приятно осознавать, что большое количество людей участвуют в опросах и фокус-группах", - отметила куратор Студсовета Екатерина Козеева.

Всего в опросах по наполнению кампуса на данный момент приняли участие более 4500 человек. 28 июля организаторы соберут мнения от представителей бизнес-сообщества.