У тюменского "Прометея" появился бот о грантах и соцпроектах

Telegram-канал "Новости Прометея" запустил первый в Тюмени чат-бот, позволяющий оперативно получить информацию о федеральных и региональных грантах, обучающих проектах, конкурсах и мероприятиях.

"Начиная проект пять месяцев назад, нам казалось, что "Новости Прометея" - это прежде всего канал коммуникаций для представителей НКО. Но сейчас анализ подписчиков показывает, что тема интересна гораздо более широкому кругу читателей: предпринимателям, органам власти, гражданским активистам, особенно в теме информирования о грантах. С задачей оперативности telegram-канал справляется прекрасно, но искать на нем конкретную информацию бывает сложно. Это и натолкнуло нас на идею разработки собственного чат-бота, простого и удобного инструмента структурирования и выдачи информации по запросу пользователя", - рассказывает автор канала, президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

Идею бота реализовала Элла Кораблина - Python и C++ разработчик из Ростова-на-Дону. Она автор различных ботов для социальных проектов в родном городе и волонтёрского центра ЮФУ, а также создатель бота-помощника для оформления визуального контента.

Бот для канала "Новости Прометя" реализован на языке Python3, помогает отслеживать актуальные мероприятия, конкурсы, гранты и обучения. Для этого нужно всего лишь выбрать необходимую категорию и временной период.

"Создавая бот @PrometeyGRANT_bot, мы думали о том, как сделать его общим рабочим инструментом для всех, кто в этом заинтересован. Он устроен так, что наполнять его могут разные люди, например, кураторы СО НКО в органах власти, муниципальные и областные ресурсные центры. Надеюсь, наша идея партнерства будет принята с воодушевлением", - комментирует Ирина Ульянова.