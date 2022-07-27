Выставку детских рисунков открыли на Городской площади в Тюмени

Выставка "Детская художественная школа имени А.П. Митинского – 55 лет. Посвящение городу" с сегодняшнего дня расположилась на Городской площади.

Детская художественная школа появилась в Тюмени в 1967 году. Здесь дети получали начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, композиции и истории искусств. Через 36 лет школе присвоили имя Александра Павловича Митинского неслучайно: в течение 28 лет Митинский преподавал рисование и черчение в школах, в средних и высших учебных заведениях. Он прививал любовь к изобразительному искусству, многие из его учеников стали профессиональными художниками, музыкантами, писателями.

На 32 планшетах представлены редкие архивные документы и фотографии выпускников и преподавателей и более шестидесяти работ юных художников о старинных и современных улицах Тюмени.