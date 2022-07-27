Семья Курмановых победила в конкурсе "Семья года" как хранитель традиций

12:34 27 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото из архива семьи Курмановых.

Семья Курмановых из Ярково победила во всероссийском конкурсе "Семья года", став лучшей в номинации "Семья – хранитель традиций".

У Динара и Гульнары Курмановых трое детей. Вместе с мамой они принимают участие в спортивных чемпионатах и фестивалях, у каждого — значок ГТО. Многодетная семья оберегает традиции и национальные обычаи, ежегодно празднует "Сабантуй" за большим столом.

Представители Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания в 2016 году и ежегодно входят в число победителей, а лучшими в номинации "Семья – хранитель традиций" становятся второй год подряд. В 2022 году поступило 353 заявки от победителей региональных этапов в 85 субъектах России.

Теги: конкурсы , семьи
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022