Семья Курмановых победила в конкурсе "Семья года" как хранитель традиций

Фото из архива семьи Курмановых.

Семья Курмановых из Ярково победила во всероссийском конкурсе "Семья года", став лучшей в номинации "Семья – хранитель традиций".

У Динара и Гульнары Курмановых трое детей. Вместе с мамой они принимают участие в спортивных чемпионатах и фестивалях, у каждого — значок ГТО. Многодетная семья оберегает традиции и национальные обычаи, ежегодно празднует "Сабантуй" за большим столом.

Представители Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания в 2016 году и ежегодно входят в число победителей, а лучшими в номинации "Семья – хранитель традиций" становятся второй год подряд. В 2022 году поступило 353 заявки от победителей региональных этапов в 85 субъектах России.