Более 450 тюменцев обратились за неделю к медикам по поводу клещей

09:48 27 июля 2022
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За неделю с 19 по 25 июля к медикам обратился 451 житель Тюменской области по поводу присасывания клещей, в том числе 25 детей в возрасте до 14 лет. В целом с начала сезона зарегистрировано 23241 обращение, из них 4079 – дети до 14 лет, сообщает региональное управление РПН.

В лидерах по-прежнему Тюмень и Тюменский район (за неделю 132 случая, вообще - 10 017), Ишим и район (32, в целом 1 932) Тобольск и район (23, 2 240).

Зарегистрировано 74 случая заболевания клещевым энцефалитом, 57 случаев заболевания клещевым боррелиозом, неделей ранее сообщалось о 57 и 48 зараженных соответственно. 

Теги: клещи , Роспотребнадзор
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